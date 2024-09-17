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Fransa'da Macron'un Azledilmesi İçin Tasarı Görüşülecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden yasa tasarısı, meclis komisyonunda ele alınacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:09
Fransa'da Macron'un Azledilmesi İçin Tasarı Görüşülecek

Macron'un Azledilmesi için Tasarı Komisyona Geliyor

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik olarak hazırlanan yasa tasarısının meclis komisyonu tarafından incelenmesini kabul etti. Bu karar, muhalefetin Macron'un azledilmesi için başlattığı prosedürün önemli bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Oylama Sonuçları ve Süreç

Solun çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis Bürosu'nda düzenlenen oylama sonucunda, 10 "hayır" oyuna karşı, 12 "evet" oyu ile tasarının Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmesine onay verildi. Eğer tasarı bu komisyondan da geçerse, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Tasarı, milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayı ile Senato'ya iletilecek. Senato'nun da 3'te 2'sinin onayını alması halinde, Parlamento'nun her iki kanadı son bir oylama yapacak.

Sosyalist Parti'nin Görüşü

Sosyalist Parti (PS), Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda tasarı görüşüldüğünde Macron'un azledilmesine karşı oy vereceklerini açıkladı.

Komisyon İncelemesi ve Tepkiler

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin grup başkanvekili Mathilde Panot, teklifin komisyonda incelenecek olmasıyla ilgili olarak basına açıklama yaptı. Panot, "Fransa'da 5. Cumhuriyet dönemi boyunca benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor," dedi. Ayrıca, "Cumhurbaşkanının kurumların düzgün işleyişini garanti etmediği gerçeği ortaya kondu," şeklinde ekledi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise X hesabından komisyondaki teklife yönelik eleştirilerde bulundu. Le Pen, LFI'nin geçmiş seçimlerde Macron'a yardım ettiğini belirterek, mevcut durumu eleştirdi ve iki tarafın da Fransa'nın içinde bulunduğu sıkıntılarda ortak sorumluluk taşımakta olduğunu savundu.

Son Gözlemler

Fransa'daki 30 Haziran ve 7 Temmuz seçimlerinde Solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekilini kazanmış, fakat hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Emmanuel Macron, sol ittifakın adayını atamayı reddederek, 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atamıştı.

1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması beklenirken Barnier'nin bu hafta yeni hükümeti kurması planlanıyor. Ayrıca, LFI, 1 Ekim'de hükümete karşı bir gensoru önergesi vereceklerini duyurdu ve azil talebi içeren tasarıyı 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.

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