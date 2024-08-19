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Fransa'da Macron'un Azli İçin Süreç Başladı

Fransa'da aşırı solcu LFI, Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesi için anayasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:13
Fransa'da Macron'un Azli İçin Süreç Başladı

Fransa'da Siyasi Kriz Derinleşiyor

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, sol ittifakın en fazla sandalye kazandığı seçim sonuçlarına dayanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakan ataması yapmaması durumunda, azledilmesi için tüm anayasal yolları deneyeceklerini ifade etti.

Macron'un Eleştirileri ve Sonuçları

Fransa'nın La Tribune gazetesinde yayımlanan bir bildiride, LFI liderleri Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ve Mathilde Panot, Macron'u 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından erken genel seçimlerin "siyasi sonuçlarını dikkate almamakla" suçladı. Açıklamada, Macron'un solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakından belirlenen başbakan adayını göz ardı etmesi nedeniyle "demokrasiye karşı darbe" yaptığı belirtiliyordu.

NFP ve Sosyalist Partinin Görüşleri

LFI'nin bu adımına, NFP ittifakının ikinci büyük partisi olan Sosyalist Parti (PS) karşı çıktı. PS Sekreteri Olivier Faure, bu "tehdidin" NFP bünyesindeki tüm partileri kapsamadığını öne sürerek, Macron'un azledilmesi talebinin "uygulanabilir" olmadığını ifade etti. Faure, Macron'un bir başbakan ataması durumunda, bunun yanıtı olarak gensoru önergesi vermek gerektiğini vurguladı.

İlerleyen Süreç ve Beklentiler

Macron'un, 23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanlarıyla yapacağı görüşmelerin ardından başbakanlık atamasını yapması bekleniyor. NFP, Ulusal Meclis'te 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un partisi 163 sandalyeye sahip oldu. Ancak hiçbir parti ya da ittifak, 577 sandalyeli Mecliste hükümeti kurmak için gerekli olan 289 sandalyeyi elde edemedi.

Macron, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle başbakan atama sürecini ertelediğini açıklayarak, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret etti. Anayasa gereği Macron'un istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisi bulunmakla birlikte, siyasi gelenekler en fazla oyu alan partiden birinin seçilmesi gerektiğini öne sürüyor.

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