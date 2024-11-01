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Fransa'da Mahkeme, Başörtülü Çalışanın İşten Çıkarılmasını Haksız Buldu

Fransa'da mahkeme, başörtüsü nedeniyle işten çıkarılan bir çalışanı destekleyen karara imza attı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:38
Fransa'da Mahkeme, Başörtülü Çalışanın İşten Çıkarılmasını Haksız Buldu

Fransa'dan Önemli Bir Mahkeme Kararı

Fransa'da bir mahkeme, başörtülü çalışanının işten çıkarılmasını haksız buldu. Bu karar, Brüksel merkezli Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE) tarafından duyuruldu.

Olayın Arka Planı

Başörtülüğü nedeniyle işten çıkarılan Farah isimli kadının, ünlü İspanyol giyim mağazasına karşı açmış olduğu davanın sonuna gelindi. CCIE, bu davada Farah'a destek vermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi, daha önce İş Mahkemesi tarafından alınan ve çalışan lehine olan kararı onayladı. Mağaza, Farah’ı işten çıkardığı için dini ayrımcılık yapmakla suçlanıyordu.

İşten Çıkarma Süreci

Farah, 2019 yılında doğum izninin ardından işine döndüğünde, İspanyol giyim mağazası başörtüsü ile işe geldiği için işyerinde "dini sembollerin" yasak olduğunu belirterek işine son vermişti. Mağaza, İş Mahkemesi’nin verdiği olumsuz kararı temyiz etmişti.

Bu dava, dini sembollerin iş yerlerinde nasıl algılandığını ve uygulandığını sorgulayan önemli bir örnek teşkil ediyor.

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