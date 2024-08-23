Fransa'da Mavi Dil Hastalığı Vakalarında Artış

Fransa'da Mavi Dil Hastalığı Alarmı

Son haftalarda, Fransa'nın 10 bölgesinde, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanları etkileyen mavi dil hastalığı vakalarında önemli bir artış gözlemlendi.

Virüsün Yayılması

Fransa Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, 5 Ağustos'ta ilk kez tespit edilen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, 22 Ağustos itibarıyla yaklaşık 4 kat artarak 190'a ulaştı. Bakanlık, bu vakalarda bir "patlama" yaşandığını ve yeni vakaların, ilk tespitlerin yapıldığı alanların civarlarında görüldüğünü duyurdu.

Aşılama Çalışmaları Başladı

Virüsle mücadele çerçevesinde, 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlayan ücretsiz aşılama hizmetinin yılsonuna kadar devam edeceği belirtildi. Önceki raporlara göre, 14 Ağustos'ta ülkede altı bölgede toplam 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.

Belçika'da Durum

Fransa'nın komşusu Belçika'da da mavi dil hastalığı vakaları artış göstermekte. Ay başından bu yana virüs, 500'den fazla çiftliği etkileyerek yayıldı. Ne yazık ki, bu süreçte kaç hayvanın telef olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, mavi dil virüsünün insanlara bulaşmadığı da uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Mavi Dil Hastalığı Nedir?

Enfekte hayvanlarda dillerinin mavi bir renge dönmesine yol açan bu hastalık, bir sivrisinek türünün yol açtığı zoonotik bir enfeksiyondur. Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt üretiminde azalma, düşük ve solunum problemlerine neden olabiliyor.