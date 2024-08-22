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Fransa'da Mont Blanc'da Feci Kaza: İki Dağcı Hayatını Kaybetti

Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:40
Fransa'da Mont Blanc'da Feci Kaza: İki Dağcı Hayatını Kaybetti

Fransa'nın İtalya Sınırında Trajik Bir Olay

Fransa'nın İtalya sınırında yer alan ünlü Mont Blanc dağında, iki İspanyol dağcının yüksekten düşerek yaşamını yitirmesi büyük bir üzüntüye yol açtı.

Olayın Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay Haute-Savoie bölgesinde meydana geldi. 26 ve 27 yaşındaki dağcılar, tırmanış sırasında yaklaşık 350 metre yükseklikten düştüler.

Kurtarma Çalışmaları

Arama kurtarma ekipleri, olay yerine helikopterle hızlı bir şekilde ulaştı. Bilgilere göre, dağcılar iniş sırasında halatlarıyla bir kayayı test etmek istediklerinde kaza geçirdi.

Diğer Dağcı ve Soruşturma

Olayda hayatta kalan bir başka dağcının durumu ise ciddiyetini koruyor ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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