Fransa'da Muhalefet, Yeni Hükümetin Süresini Kısa Görüyor

Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri Artıyor

Fransa'da muhalefet, 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanan François Bayrou'nun yeni hükümetinin uzun ömürlü olamayacağı görüşünü dile getiriyor. Storm yani fırtına gibi geçen haziran ayındaki erken genel seçimler sonrası siyasi çalkantılar devam ederken, Bayrou'nun belirlenen kabinesi dün kamuoyuna duyuruldu.

Önceki Hükümetin Akıbetiyle Özdeşleşiyor

Seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından kurulan yeni hükümetin, sadece 3 ay görevde kalan selefi Michel Barnier hükümeti gibi kısa süreli olacağı belirtiliyor. Hükümet krizinin ayyuka çıktığı bu süre zarfında, muhalefet her fırsatta söz konusu hükümeti gensoru önergesi ile düşüren merkezi sağ bloğun, yine aynı kaderi paylaşacağını öne sürüyor.

Kırılgan Çoğunluk ve Hükümet İçindeki Eleştiriler

Son seçimlerde hiçbir parti ya da ittifakın mecliste gerekli salt çoğunluğu elde edememesi ve aşırı sağ, sol ve merkez sağ siyasi blokların oluşması, azınlık hükümetlerini zorunlu hale getirdi. Bayrou'nun hükümeti de, Barnier gibi “seçimin kaybedenleri” olarak nitelenen merkez sağ bloktan oluşması nedeniyle daha da kırılgan bir hale geldi.

Hükümette yer almayan ancak meclisin en büyük partisi olan aşırı sağcı Ulusal Birlik'in Grup Başkanvekili Marine Le Pen, son bir yılda hükümetin 4 kez değiştiğini hatırlatarak, bu durumu Macron'a yönelik bir eleştiri olarak sundu. Le Pen, Anayasa'nın izin verdiği 1 yıllık sürenin dolmasının ardından "bu geçici siyasi dalgalanmaların sona ereceği" kehanetinde bulundu.

Hükümetin Geleceği Karamsar Görünüyor

Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı olan solcu Eric Coquerel, Bayrou hükümetinin "kışı çıkaramayacağını" ifade ederken, hükümetin aşırı sağcı bir yöntemle şekillendirilmiş olmasını vurguladı. Coquerel, “(Bayrou hükümetinde) Tamamen aynı sorunlar olacak; kesinlikle Barnier hükümetinden daha kısa sürede gensoru önergesine tabi tutulacak." ifadelerinin altını çizdi.

Yeni Hükümetin Doğuşu

Fransa'da haziran ayında yapılan erken genel seçimler sonrasında, hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edememişti. Dolayısıyla Macron, solcu Yeni Halk Cephesi yerine meclisin en küçük partisi olan Cumhuriyetçiler'den merkez sağcı Michel Barnier'i başbakan atamışlık yapmak istemişti. Ancak Barnier hükümeti, seçimden galip çıkanların yer almadığı bir "seçimi kaybedenler hükümeti" olarak eleştirilmişti.

Sonuç olarak, Fransa'da siyasi belirsizlik devam ediyor. Bayrou'nun atanmasının ardından halk ve muhalefet, hükümetin geleceği üzerine yoğun tartışmalar yürütmeye devam ediyor.