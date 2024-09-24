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Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası

Fransa'da camilere terör saldırısı planlayan Neonazi liderine 18 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:59
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası

Fransa'da Önemli Bir Terör Davası

Fransa'nın sinir uçlarını etkileyen bir olayda, 2017 ve 2018 yıllarında camilere yönelik terör saldırıları planlayan Neonazi grubun lideri Alexandre Gilet'e 18 yıl hapis cezası verildi.

Paris Mahkemesinin Kararı

Paris Ağır Ceza Mahkemesi, Gilet'in terör eylemleri için yargılandığı davalar sonucunda bu cezanın onandığını açıkladı. Gilet ve birlikte yargılanan 3 kişi, camileri ve Avrupa Parlamentosu'nu hedef alan planların sahibiydi.

Gilet'in Arka Planı ve Eylem Planları

Gilet, Operation WaffenKraft adlı Neonazi yazışma grubuna mensuptu. İddianamede, 2019 yılında Yeni Zelanda’da gerçekleşen ve 51 kişinin öldüğü Christchurch saldırısında Brenton Tarrant'ın etkisinin altında hazırladığı bir manifesto olduğu vurgulandı. Gilet, daha önce orduya katılmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Diğer Sanıklar ve Hapis Cezaları

Gilet dışındaki sanıklar 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, bu isimler mahkemenin kararını temyize götürmeyeceklerini bildirdi.

Hedefler Arasında Camiler ve Siyasi Toplantılar

İddianamede belirtilen bilgilere göre, Gilet ve diğer sanıklar, Paris'teki Hz. Ömer Camisi, Creil'deki bir cami, AP binası ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon'un katıldığı bir toplantıyı hedef almayı planlıyorlardı.

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