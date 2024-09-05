Fransa'da Öğretim Görevlisi İfade Özgürlüğü İçin Görevden Uzaklaştırıldı

Fransa'da İfade Özgürlüğü Tartışması

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics (TSE) üniversitesinde görevli sözleşmeli öğretim görevlisi Benoit Huou, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği ve sivil can kayıplarına dikkat çektiği için görevden uzaklaştırıldı.

Olayın Gelişimi

Huou, 3 Eylül 2023'teki ders öncesinde yaptığı konuşmada, Lancet dergisinde yer alan verilere atıfta bulunarak, 2023 yılından bu yana 200 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu bağlamda, benzeri görülmemiş çaptaki saldırıları kınadı.

TSE Yönetiminin Tepkisi

Üniversite yönetimi, Huou'nun sözlerinin dersle ilgili olmadığını ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirterek disiplin soruşturması başlattı. Yine aynı gün içinde, öğretim görevlisi Huou'nun konuşmasının sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar, okul yönetimine şikayette bulundu.

Fransız Bakanın Yorumları

Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Huou'nun eleştirilerini "Yahudi karşıtlığı" çerçevesinde değerlendirdi ve öğrencilerin ayrımcılığa karşı korunması gerektiğini savundu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Huou'nun görevden uzaklaştırılması, sosyal medyada akademik ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları artırdı ve birçok kullanıcı bu durumu eleştirdi.