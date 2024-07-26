Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Arızası Yolcuları Mağdur Etti

Olimpiyat Açılışı Öncesi Aksaklık

Fransa, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala büyük bir ulaşım sorunu ile karşılaştı. Ülkedeki tren hatlarının devre dışı kalması, seferlerin iptal olmasına neden oldu ve birçok yolcu mağdur durumda kaldı.

Kalabalık ve Bekleyiş

Özellikle Montparnasse Garı'nda sabah saatlerinden itibaren büyük bir kalabalık oluştu. Yerel saatle 13.00'e kadar herhangi bir tren hareket etmediği için binlerce yolcu, başka bir tren bulma umuduyla garı terketmedi.

Yolcuların Tepkileri

Olayı AA muhabirine değerlendiren yolcular, yaşadıkları zorlukları paylaştı. Julie adındaki bir yolcu, "Güneybatıya gitmek için sabah trenime binecektim, ama trenim iptal edildi," dedi. Alternatif bir çözüm olarak tren biletini değiştirip 29 Temmuz'da seyahat etmeyi düşündüğünü belirtti.

Diğer bir yolcu Pierre ise iş için Toulouse'a gitmesi gerektiğini ancak tren seferinin iptal olması nedeniyle garı terk edemediğini ifade etti. Pierre, "Uzun mesafe seferleri iptal edildi, geceyi burada geçirmeyi planlıyorum," diyerek durumunu özetledi.

Alternatif Ulaşım İmkanları

Yolcular, banliyö trenlerinin ve yerel kısa mesafe seferlerinin devam ettiğini ancak uzun mesafe seferlerinin durduğunu ifade etti. Bu durum, Olimpiyat açılışı öncesi özellikle dikkat çekti ve organizasyon yetkilileri tarafından acil bir çözüm arayışına geçilmesi bekleniyor.

Fransa'da olimpiyatların açılış törenine saatler kala tren hatlarının devre dışı kalması üzerine seferlerin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine neden oldu. Başkentin Montparnasse Garı'nda tren seferlerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan aksaklıklar nedeniyle kalabalık oluştu.

Fransa'da olimpiyatların açılış törenine saatler kala tren hatlarının devre dışı kalması üzerine seferlerin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine neden oldu. Başkentin Montparnasse Garı'nda tren seferlerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan aksaklıklar nedeniyle kalabalık oluştu.

Fransa'da olimpiyatların açılış törenine saatler kala tren hatlarının devre dışı kalması üzerine seferlerin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine neden oldu. Başkentin Montparnasse Garı'nda tren seferlerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan aksaklıklar nedeniyle kalabalık oluştu.

Fransa'da olimpiyatların açılış törenine saatler kala tren hatlarının devre dışı kalması üzerine seferlerin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine neden oldu. Başkentin Montparnasse Garı'nda tren seferlerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan aksaklıklar nedeniyle kalabalık oluştu.