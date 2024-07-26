Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Hatlarına Kötü Niyetli Eylemler Düzenlendi

Fransa'da Tren Hatlarında Büyük Kesintiler

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde, tren hatlarının "kötü niyetli eylemler" nedeniyle ciddi şekilde aksadığını duyurdu.

Aksaklıkların Sebebi Kundaklama

SNCF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle Atlantik kıyısı, kuzey ve doğu yönlerindeki seferlerde aksaklıkların yaşandığı belirtildi. Ayrıca, Belçika ve Londra yönündeki hatlara da bu eylemlerin zarar verdiği ifade edildi.

Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, bu olayların kasıtlı olduğuna dair tüm belirtilerin bulunduğunu vurguladı ve yaşananlar için SNCF ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Havalimanları ve Ekspres Trensel Ulaşımda Aksaklıklar

Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, Eurostar seferleri de olumsuz koşullar nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Tren seferlerinde meydana gelen aksaklıklar, yaklaşık 800 bin yolcuyu etkiledi. Yolcular, seferlerini ücretsiz bir şekilde değiştirebilir ya da iade talebinde bulunabilirler.

Sabotaj Girişimlerine Tepkiler

Fransa’nın Olimpiyat açılış gününde yapılan kundaklama eylemleri büyük bir tepkiyle karşılandı. Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Olimpiyatları sabote etmek isteyenlere karşı toplumsal bir savunma çağrısında bulundu.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ve eski Bakan Clement Beaune da bu eylemleri kınayarak, sabotajcılarla mücadelede birleşilmesi gerektiğini vurguladılar.

Olimpiyat Töreni Etkisiz Olacak

Bakan Oudea-Castera, bu olayların Olimpiyat kutlamalarını gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise tren hatlarına yönelik "geniş çaplı saldırıların" ulaşım ağına etki etmeyeceğini ifade etti.

Bugün itibarıyla, Montparnasse ve Bordeaux garlarında seferler kısmen yeniden başlarken, kuzey ve doğudaki hatlarda aksaklıklar devam etmektedir.