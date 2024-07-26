Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Hatlarına Kundaklama Şoku

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala, Fransa'da tren hatları kötü niyetli saldırılarla devre dışı kaldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:05
Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Hatlarına Kundaklama Şoku

Fransa'da Tren Hatları Kesintiye Uğradı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış zaferi yaklaşırken, Fransa'da tren seferleri "kötü niyetli kişiler" tarafından hedef alındı. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, tren hatlarının büyük ölçüde aksadığını duyurdu.

SNCF Açıklamasında Aksamaların Sebebi Kundaklama

SNCF, yaptığı açıklamada, ülkenin Atlantik ve doğu bölgelerindeki tren seferlerinin kesintiye uğradığını belirtti. Ayrıca, komşu Belçika’ya ve Londra’ya giden seferlerde de aksamalar yaşandığı bildirildi. Şirket, "yüksek hızlı tren ağını aksatmaya yönelik büyük bir saldırı olduğunu" vurgulayarak, birçok trenin farklı hatlara yönlendirildiğini veya iptal edildiğini aktardı. Yolcuların mümkünse seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Ulaşımdan Sorumlu Bakan'dan Açıklama

Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, basın toplantısında, bu eylemlerin kasıtlı olduğunu ve kundaklama izleri taşıdığını ifade etti. Vergriete, "Koordineli kötü niyetli eylemler birçok hızlı tren hattını hedef aldı" diyerek durumu kınadı.

Havalimanı Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

Tren hatlarında yaşanan aksamaların etkisiyle, Fransa-İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eurostar, Paris-Londra seferlerinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle rotalarda değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Olayın Tepkisi

Fransa yetkilileri, Olimpiyat Oyunlarının sabote edilmesini kınadı. Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Eski Ulaştırma Bakanı Clement Beaune de bu saldırıları lanetledi ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, hızlı tren hatlarındaki kundaklamaları şiddetle kınadı. Pays de la Loire Bölgesi Başkanı Christelle Morançais, olayların ülkeye yönelik ciddi bir istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu vurgulayarak, Paris Savcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren...

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!