Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Hatlarına Kundaklama Şoku

Fransa'da Tren Hatları Kesintiye Uğradı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış zaferi yaklaşırken, Fransa'da tren seferleri "kötü niyetli kişiler" tarafından hedef alındı. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, tren hatlarının büyük ölçüde aksadığını duyurdu.

SNCF Açıklamasında Aksamaların Sebebi Kundaklama

SNCF, yaptığı açıklamada, ülkenin Atlantik ve doğu bölgelerindeki tren seferlerinin kesintiye uğradığını belirtti. Ayrıca, komşu Belçika’ya ve Londra’ya giden seferlerde de aksamalar yaşandığı bildirildi. Şirket, "yüksek hızlı tren ağını aksatmaya yönelik büyük bir saldırı olduğunu" vurgulayarak, birçok trenin farklı hatlara yönlendirildiğini veya iptal edildiğini aktardı. Yolcuların mümkünse seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Ulaşımdan Sorumlu Bakan'dan Açıklama

Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, basın toplantısında, bu eylemlerin kasıtlı olduğunu ve kundaklama izleri taşıdığını ifade etti. Vergriete, "Koordineli kötü niyetli eylemler birçok hızlı tren hattını hedef aldı" diyerek durumu kınadı.

Havalimanı Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

Tren hatlarında yaşanan aksamaların etkisiyle, Fransa-İsviçre sınırındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eurostar, Paris-Londra seferlerinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle rotalarda değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Olayın Tepkisi

Fransa yetkilileri, Olimpiyat Oyunlarının sabote edilmesini kınadı. Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Eski Ulaştırma Bakanı Clement Beaune de bu saldırıları lanetledi ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, hızlı tren hatlarındaki kundaklamaları şiddetle kınadı. Pays de la Loire Bölgesi Başkanı Christelle Morançais, olayların ülkeye yönelik ciddi bir istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu vurgulayarak, Paris Savcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Bazı kuzey ve doğu hatlarında ray konum kabinleri hasar gördü, kablolar yandı ve kesildi. Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, yaklaşık 800.000 yolcu etkilendi ve Paris'in en önemli istasyonlarından biri olan Montparnasse'da tren seferleri öğleden sonraya kadar devam etmeyecek.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.