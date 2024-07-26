Fransa'da Olimpiyat Öncesi Tren Seferlerinde Aksaklık

Olimpiyatlar Öncesi Ulaşım Sorunları

Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Fransa'da, büyük coşku ile beklenen etkinliklerin başlangıcından sadece birkaç saat önce, Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCF) tren seferlerinin kesintiye uğradığını duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan aksaklıklara, "kötü niyetli kişilerin eylemleri" neden oldu.

a>Ulaşımda Aksaklıklar ve Sorunlar

SNCF, özellikle Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki hatlarda ciddi aksamalar meydana geldiğini belirtti. Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Şirket, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı hedefleyen büyük bir saldırı" gerçekleştiğini belirtti.

Yolculara Uyarı

Açıklamaya göre, bu durumdan etkilenen yolculara bildirim yapılacak ve mevcut olan tüm yolculara seyahatlerini ertelemeleri ve istasyona gitmemeleri rica edildi. SNCF, yolcuları bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya davet etti.