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Fransa'da Olimpiyatlara Karşı Protestolar

Fransa'da düzenlenen protestolar, olimpiyat hazırlıklarıyla birlikte düzensiz göçmenlerin tahliyesini ve Gazze'ye yönelik saldırıları hedef aldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:00
Fransa'da Olimpiyatlara Karşı Protestolar

Fransa'da Olimpiyat Oyunları Öncesi Mesajlar Verildi

Fransa'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacağı tarihe yaklaşırken, başkent Paris'te geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara karşı çıkan gruplar tarafından yapıldı.

Göstericilerin Talepleri

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, olimpiyat hazırlıkları kapsamında tahliye edilen düzensiz göçmenlere dikkat çekerek "sosyal temizlik" uygulamalarını protesto etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadılar.

Sivil Toplum Örgütüyle Birleşme

Solidaires isimli sivil toplum kuruluşunu öncülüğünde bir araya gelen protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıdılar. Pankartlarda "Dünya yanıyor, artık oyun yok", "Olimpiyatlara hayır, ne burada ne de başka yerde" gibi ifadelerin yanı sıra, "Dışlanmanın Olimpiyat Oyunları, 12 bin 500 kişi tahliye edildi" yazılıydı.

Protestoların Sebepleri ve Arka Planı

Gösterilerde atılan sloganlar arasında "Katil İsrail, Macron suç ortağı" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" gibi ifadeler yer aldı. Olimpiyat etkinlikleri öncesinde, düzensiz göçmenlerin barındığı birçok yapının tahliye edilmesi, insan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Olympiyatların Tarihçesi

Fransa, 100 yıl aradan sonra 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, 26 Temmuz'da Sen Nehri üzerinde yapılacak açılış töreni ile start alacak. Yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılacağı bu büyük etkinlik 11 Ağustos'ta sona erecek.

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