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Fransa'da Orman Yangını: 65 Hektar Yandı

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde çıkan orman yangınında 65 hektarlık alan kül oldu. Yangın kontrol altına alındı, ancak riskler sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:38
Fransa'da Orman Yangını: 65 Hektar Yandı

Fransa'nın Güneyinde Yangın Felaketi

Fransa'nın güney kesiminde, Herault vilayetinde meydana gelen orman yangını 65 hektarlık yeşil alanı yok etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sıcak hava dalgalarının etkisiyle bu bölgede yangın riski önemli ölçüde artmıştı.

Yangının Başlangıcı ve Yayılması

Yangın, dün öğle saatlerinde Montouliers bölgesinde başlamış ve hızla komşu Aude vilayetine doğru yayılmıştır. İlk belirlemelere göre, toplamda 65 hektar alanın 43 hektarı Herault topraklarında kül oldu.

İtfaiye ve Kontrol Çalışmaları

Yangının söndürülmesi için iki vilayetten yaklaşık 300 itfaiye eri görev almıştır. 20 Minutes gazetesi, yangının kontrol altına alındığını ve ilerleyen saatlerde tamamen söndürüleceğini bildirmiştir.

Devam Eden Yangın Riski

Yetkililer, yaz boyunca süren yüksek sıcaklıkların, daha fazla orman yangını riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa’nın güney ve orta bölgelerinde alarm durumu devam etmekte, bu yüzden bölge sakinleri dikkatli olmaları yönünde bilgilendirilmektedir.

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu...

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayetinde turuncu alarm verilen Fransa’da, yazın ormanlık alandaki ilk büyük yangını güneydeki Herault vilayetinde çıktı.

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu...

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayetinde turuncu alarm verilen Fransa’da, yazın ormanlık alandaki ilk büyük yangını güneydeki Herault vilayetinde çıktı.

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu...

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayetinde turuncu alarm verilen Fransa’da, yazın ormanlık alandaki ilk büyük yangını güneydeki Herault vilayetinde çıktı.

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