Fransa'da Orman Yangınları 400 Hektarı Aştı

Fransa'nın Herault Vilayetinde Yangın Felaketi

Fransa'nın güney sahillerinde yer alan Herault vilayetinde çıkan orman yangınları, 400 hektardan fazla alanın tahrip olmasına neden oldu. BFMTV tarafından edinilen bilgilere göre, yangınlar başta Gardiole Masifi ve Nissan-lez-Enserunes kasabası olmak üzere, iki ayrı noktada meydana geldi.

Yangınla Mücadele Çabaları

Gardiole Masifi'nde bulunan Gigean kasabasında yangın söndürme çalışmalarına toplamda 450 itfaiye görevlisi ve helikopter destek sağladı. Alevler, A9 otoyolu yakınına kadar ulaştı, ancak kontrol altına alındı. Bununla birlikte, Frontignan bölgesindeki özel havuzlardaki su da yangını söndürme faaliyetlerinde kullanıldı. Tüm müdahalelere rağmen, yangın sonucunda 340 hektarlık geniş bir bölge zarar gördü.

Nissan-lez-Enserune Yangını

Gece saatlerinde, Gigean'a yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Nissan-lez-Enserune kasabasında yeni bir yangın başladı. Bu yangına, 220 itfaiye görevlisi, iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Şu an itibarıyla, bu alanda da 60 hektardan fazla uzun bir bölge yandı.

Tahliye İşlemleri Başlatıldı

Herault Valiliği, yangın tehdidi altındaki bölgelerde tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkililer, yangınla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtiyor.