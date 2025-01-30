Fransa'da Otobüs Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Fransa'da Üzücü Otobüs Kazası

Fransa'nın Eure-et-Loir vilayetinde meydana gelen bir otobüs kazasında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Chateaudun kenti yakınlarında lise ve ortaokul öğrencilerini taşıyan bir otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 31'i lise ve ortaokul öğrencisi olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza Yerinde Alınan Tedbirler

Kaza yerine hızla çok sayıda itfaiye eri ve 6 kurtarma aracı sevk edildi. Mağdurlar ve yakınlarına destek olmak amacıyla sağlık ve psikolojik destek birimi oluşturuldu.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada bir öğrencinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini duyurdu.

Başsağlığı Mesajı

Borne, yaşamını yitiren öğrencinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bu üzücü olay, toplumda büyük bir etki yarattı ve ülke genelinde taziyeler gönderilmeye başlandı.