Fransa'da Polis, Gözaltında Ölen Filistinliyi Darbederek Öldürmekle İtham Ediliyor

Fransa’da Gözaltında Ölen Filistinli Olayı

Fransa'da bir polis memuru, 2023'te gözaltına aldığı Filistinliyi darbederek ölümüne yol açmakla suçlandı. Ulusal basının Paris Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, bu olay 17 Ağustos 2023 tarihinde Paris'teki Doğu Garı'nda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli adam, kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Polis memurlarından biri, diğer memurlar olay yerinde olduğu sırada şüpheliyi darbetti. Kafasına ve yüzüne aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden Filistinli, polis karakoluna getirildi. Bu esnada bilinç kaybı yaşadığı için sorgulanamaz duruma gelen Filistinli, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Olayın Soruşturması

Yapılan otopsi sonucunda, Filistinli zanlının “kafasına ve boynuna aldığı şiddetli darbeye bağlı travmadan” öldüğü tespit edildi. Paris Savcılığı, 31 Ağustos'ta polis memuru hakkında “taksirle öldürme” suçundan adli soruşturma açtı. Olayla ilgili olarak herhangi bir güvenlik kamerası kaydı bulunmazken, Filistinli adamın ölümüne yol açan anların nasıl yaşandığı, polis memurlarının ifadeleriyle teşhis edilmeye çalışıldı.

Polis Memurunun Savunması

Darbeden sorumlu tutulan polis memuru, elleri kelepçeli olan Filistinliye karşı kendini korumak amacıyla hamlede bulunduğunu savundu. Ailesine veya bir yakınına ulaşamayan Filistinli adamın ölümüne ilişkin soruşturma, aylarca sürdü ve yargılanma süreci adli kontrol şartıyla devam etti.