Fransa'da Senato, Spor Müsabakalarında Başörtüsünü Yasaklayan Tasarıyı Kabul Etti

Fransa Senatosu'ndan Tartışmalı Yasa Kararı

Fransa'da parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa ile, spor karşılaşmalarında dini sembollerin yasaklanması hedefleniyor.

Oylama Sonuçları

Senato'da yapılan oylamada, tasarı 81 "hayır" oyuna karşı 210 "evet" oyuyla kabul edilirken; 38 senatör çekimser oy kullandı ve 19 senatör oylamaya katılmadı. Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Senatör Michel Savin tarafından verilen tasarı, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanmasını da öngörüyor.

Gergin Tartışmalar ve Eleştiriler

Kamuya ait havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini semboller ve kıyafetlere getirilen yasak, Senato'daki görüşmeler sırasında solcu ve merkez sağcı senatörler arasında gerginliğe yol açtı. Solcu senatörler, bu tasarının Müslüman kadınlarını damgalamak amacı taşıdığını savunarak, merkez sağcı LR partisi mensuplarını eleştirdi.

Siyasi Uzlaşmazlık

Sosyalist Senatör Sylvie Robert, oylama esnasında yaptığı konuşmada, "Bu yasa tasarısının siyasi bir amacı var, o da laikliği araçsallaştırarak bir dini (İslam'ı) damgalamak." şeklinde ifade etti. Ayrıca, Yeşiller (EELV) partili Senatör Yannick Jadot da, merkez sağcı senatörlerde İslam konusunda bir "takıntı" olduğunu öne sürdü.

Bir Sonraki Adım

Bu tartışmalı yasa tasarısının, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’te de görüşülmesi bekleniyor. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu süreç, Fransa'da sosyal ve siyasi tartışmaların alevlenmesine neden olabilir.