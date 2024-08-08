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Fransa'da Sıcak Hava Alarmı: 6 İl İçin Turuncu Uyarı

Fransa'nın 6 ilinde sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi; sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:43
Fransa'da Sıcak Hava Alarmı: 6 İl İçin Turuncu Uyarı

Fransa'da Sıcak Hava Alarmı Verildi

Fransa'nın güneyinde, yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Ülkenin Fransız Meteoroloji Kurumu, yarından itibaren 6 vilayette turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Alarm Verilen Vilayetler

Turuncu alarm verilen vilayetler şunlardır: Vaucluse, Aude, Herault, Gard, Bouches-du-Rhone ve Pyrenees-Orientales. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Ülke Genelinde Beklentiler

Yarın, Fransa genelinde sıcaklıkların 22 ile 38 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Özellikle Paris’te, 10 Ağustos'ta sabah saatlerinde sıcaklıkların 30 ila 31 derece, akşam saatlerinde ise 25 derece olması bekleniyor.

Olimpiyat Oyunları Üzerindeki Etkiler

Yüksek sıcaklıkların Olimpiyat Oyunları’nı nasıl etkileyeceği konusunda endişeler bulunuyor. Sıcak hava koşullarının, sporcular üzerindeki olası etkileri tartışılıyor.

Güneybatıda 40 Derece

Öte yandan, Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde 11 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Hafta başında ise bu bölgelerde havanın serinlemesi bekleniyor.

Uzun Süreli Sıcaklıklar

Fransa'nın güneydoğusundaki sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olacağı tahmin ediliyor.

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