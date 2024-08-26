Fransa'da Şiddetli Fırtına ve Dolu Etkisi

Fransa'da Fırtına ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Geçtiğimiz hafta sonu, Fransa'nın birçok bölgesinde şiddetli fırtına ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos, 24 Ağustos'ta 22 binden fazla şimşek kaydedildiğini bildirdi.

Etkilenen Bölgeler

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, Moselle, Cote-d’Or, Loire ve Rhine gibi 24 vilayette fırtınanın etkili olduğunu duyurdu. Bu gelişmeler ulusal basında geniş yer buldu ve fırtınadan etkilenen bölgelerde ağaçların devrildiği, yolların sular altında kaldığı bilgisi verildi.

Trafik Kazası ve Kaybedilen Hayat

Moselle vilayetinde, yola devrilen bir ağacın neden olduğu bir trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, fırtınanın yol açtığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medya platformlarında, büyük dolu tanelerinin araçlara zarar verdiği ve yolda bekleyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı. Bu durum, fırtınanın yarattığı kaosun boyutunu gözler önüne serdi.