Fransa'da şiddetli su baskınları sonrası kırmızı alarm

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emriyle Pas-de-Calais bölgesindeki sel felaketine müdahale etmek üzere 120 itfaiyeci daha gönderildiğini İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya sitesinden duyurdu. Fransız Meteoroloji Kurumu, Pas-de-Calais’deki nehirlerin taşması sonucu oluşan selden dolayı bölge için “kırmızı alarm” seviyesine geçildiğini açıkladı.

Bölgedeki sel tehlikesi nedeniyle Pas-de-Calais halkı, su kenarlarına yaklaşmamaları ve araçlarını kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyarıldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, vilayetin çeşitli yerlerinde yaşanan su baskınları günlük yaşamı aksatırken, insanlar evlerinin en yüksek katlarında güvende olmaları ve ancak resmi makamların çağrısı üzerine evlerini boşaltmaları gerektiği bildirildi.

Aa Nehri’nin taşması tehlikesiyle karşı karşıya olan Pas-de-Calais bölgesinde, Blendecques kasabasının bir futbol alanı sulara gömüldü. Pas-de-Calais’e bağlı Therouanne Köyü, Kasım 2023’te de yaşadığı su baskınlarının ardından acil durum toplantısı yaptı. Vilayetin pek çok bölümünde sel suları ulaşımı olumsuz etkiledi. Bourthes köyünden bazı insanlar ise traktör kullanarak yollarına devam etti.