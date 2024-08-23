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Fransa'da Sol İttifak Koalisyon Kurmaya Hazır

Fransa'nın sol ittifakı, yeni hükümetin oluşturulması için Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi ve koalisyon kurmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:59
Fransa'da Sol İttifak Koalisyon Kurmaya Hazır

Fransa’nın Sol İttifakı Hükümet Kurma Adımları Atıyor

Fransa’da yapılan erken genel seçimler sonucunda, sol gruplardan oluşan Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekili sandalyesine sahip olmasına rağmen, hiçbir parti salt çoğunluğu elde edememiştir. Hükümet kurma tartışmalarının başlamasıyla birlikte, NFP'nin ortak başbakan adayı Lucie Castets, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "koalisyon kurmaya hazırız" mesajını verdi.

Görüşmeler Elysee Sarayı'nda Yapıldı

Macron, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları sırasında, hükümet kurma müzakerelerini askıya almıştı. Ancak NFP'nin liderlerini Elysee Sarayı'nda ağırlayarak hükümet kurma çalışmalarını yeniden başlattı.

Castets’den Önemli Açıklamalar

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Castets, Macron ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Fransız halkının mesajının doğru anlaşıldığını ifade etti. Ayrıca, hükümet kurma görevini üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Hükümet Kurma Süreci

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Macron'un yeni başbakan ataması için kesin bir tarih vermediğini ancak sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti. Yeşil Parti lideri Marine Tondelier ise, görüşmenin sonuçlandırılmasının 26 Ağustos'ta olacağını ve NFP'nin bu tarihten sonra bir yanıt alacağını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Koalisyonun Gerekliliği

Macron, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra, Ulusal Meclis'in feshedilmesine karar vererek erken genel seçime gitme yoluna gitmişti. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde Macron ve ittifakının kaybetmesi, NFP’nin ise en fazla milletvekili çıkararak, koalisyon müzakerelerini zorunlu hale getirdi.

Fransa'nın siyasi sahnesinde önemli gelişmeler yaşanıyor ve Cumhurbaşkanı Macron'un 26 Ağustos'ta aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) liderleriyle görüşmesi bekleniyor. Fransız Anayasası, Cumhurbaşkanına istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisi verirken, geleneğe göre bu kişi en fazla oy alan parti veya ittifaktan seçilmektedir.

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