Fransa'da Sol İttifak, Yeni Hükümetin Kurulmamasını Eleştirdi

Fransa'da Hükümet Krizi Başlıyor

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken genel seçimlerdeki başarısızlığını ardından ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmayacağını belirtmesi sol ittifakın tepkisini çekti. Yeni Halk Cephesi adlı sol ittifakın önde gelen isimleri, bu süre zarfında hükümetin hemen kurulması gerektiğini savundu.

Sosyalist Parti Liderinin Açıklamaları

Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, TF1 kanalında verdiği demeçte, eğer Macron, sol ittifakın ortak başbakan adayı olan Lucie Castets'i atamayı reddederse, hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini ifade etti. Faure, "Evet, seçimlerde kimse Meclis'te salt çoğunluğu elde edemedi ama kazanmış bir güç var ve demokratik ülkelerde kazananın hükümeti kurması beklenir." dedi.

Aşırı Sol İttifakın Tepkileri

Manuel Bompard, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü, RTL radyosundaki konuşmasında, Macron'a, Castets'i başbakan olarak ataması için vatandaşlara "gösteriler düzenleme" çağrısında bulundu. Bompard, Macron'u tanımlarken kamuoyunun seçim sonucu mesajını kabul etmediğini vurguladı.

Jean-Luc Melenchon ve Fabien Roussel'den Sert Eleştiriler

LFI'nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya platformu X üzerinden verdiği mesajda Macron'u, sol ittifakın iradesine saygı göstermeye veya istifa etmeye davet etti. Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel ise, Fransızların söz konusu iktidarla koalisyon yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Lucie Castets'in Beklentileri

Başbakan adayı Lucie Castets, France Inter radyosundaki açıklamasında Macron'a sorumluluklarını yerine getirmesi ve kendisini başbakan olarak atamasını talep etti. Castets, mevcut siyasi durumda bir koalisyonun mümkün olmadığına dikkat çekti.

Macron'un Durumu ve Ülkenin Geleceği

Macron, France 2 kanalında verdiği röportajda, iktidarının genel seçimlerde kaybettiğini kabul ederken, "Ağustos ortasına kadar Olimpiyat Oyunları'na odaklanmalıyız, ardından uygun bir başbakan atamak benim sorumluluğum." ifadelerini kullandı.

Bu kriz, Fransa'nın geleceği ve özellikle iktidar-siyasi partiler arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek, zamanla netleşecek.