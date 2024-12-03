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Fransa'da Taksicilerin Ulusal Meclis Önündeki Grevi: 2 Bin Taksici Bir Araya Geldi

Fransa genelinden gelen yüzlerce taksici, sağlık ulaşımındaki yeni tedbirleri protesto etmek için Ulusal Meclis önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:15
Fransa'da Taksicilerin Ulusal Meclis Önündeki Grevi: 2 Bin Taksici Bir Araya Geldi

Fransa'da Taksicilerden Büyük Protesto

Fransa'nın farklı şehirlerinden gelen ve grevde olan yüzlerce taksici, Ulusal Meclis önünde toplanarak hükümetin yeni düzenlemesine karşı seslerini yükseltti. Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan sağlık ulaşım tedbirlerinin protesto edildiği bu eylem, ulusal basında geniş yer buldu.

Başkent Paris'te Trafik Aksadı

Ülke genelinden hareket eden taksiciler, A1, A12 ve A13 otoyollarında başkent Paris yönüne doğru ilerleyerek trafiği önemli ölçüde aksattılar. Sabah saatlerinde yüzlerce taksici Paris’teki Ulusal Meclis binası yakınlarına ulaşırken, gün içinde 2 bine yakın taksicinin buraya gelmesi bekleniyor.

Açıklanan Düzenlemeye Tepki

Paris’in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde taksicilerin gerçekleştirdiği eylemin, genel trafik sıkışıklığına yol açması öngörülüyor. Taksiciler, turizm araçları VTC gibi özel ulaşım hizmetlerinin "yasa dışı rekabetine" karşı mücadele yürütme çağrısında bulundular.

Tehdit Eden Yeni Yasaklar

Taksicilerin itiraz ettiği düzenleme, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımındaki araç paylaşımını zorunlu hale getiriyor. Bu durumu kabul etmeyenlere ise sosyal güvenlik sigortalarında kesinti uygulanması gibi ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Hükümet, bu uygulama ile ulaşım maliyetlerini düşürmeyi ve karbon etkisini azaltmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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