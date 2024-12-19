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Fransa'da Tecavüz Davasında Sanıklara 3 ila 20 Yıl Hapis Cezası

Fransa'da mahkeme, eski eşini uyuşturarak tecavüze maruz bıraktığı iddia edilen Dominique Pelicot ve diğer sanıklara ceza verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:48
Fransa'da Tecavüz Davasında Sanıklara 3 ila 20 Yıl Hapis Cezası

Fransa'da Sarsıcı Tecavüz Davası Karara Bağlandı

Fransa'da, Dominique Pelicot'un eski eşi Gisele Pelicot’u uyuşturma yoluyla yıllarca birçok erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı iddialarıyla açılan davada mahkeme nihai kararını verdi. Avignon kentinde gerçekleşen davada, Pelicot ve ilişkisi bulunan diğer sanıklar 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Vaucluse Ceza Mahkemesi, Dominique Pelicot’u eski eşi Gisele Pelicot’a yönelik ağırlaştırılmış tecavüz ve onu uyuşturarak başka erkeklerin tecavüzüne maruz bırakmak suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Diğer sanıkların da Gisele Pelicot'a tecavüz ettiklerine hükmeden mahkeme, eylül ayından bu yana devam eden dava sürecinde 27 ile 74 yaşları arasında değişen sanıkların çoğuna 3 ila 20 yıl arasında değişen cezalar verdi.

Bazı sanıkların hapis cezalarının ertelendiği için serbest bırakıldığı bu davada, ceza alan sanıkların mahkeme kararına 10 gün içinde itiraz etme hakları bulunuyor.

Dava Sürecinde Dikkat Çeken Gelişmeler

Davaya ilişkin duruşmalar 2 Eylül tarihinde başlamıştı. 72 yaşındaki Gisele Pelicot, mahkeme sürecinde kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti. Dikkat çeken bir şekilde, Dominique Pelicot 17 Eylül tarihinde kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ederek, mahkeme salonundaki diğer 50 sanığın da tecavüzcü olduğunu ifade etti. Pelicot, Gisele Pelicot'tan af dilerken, çocukluğunda cinsel istismara uğradığını da aktardı.

Gisele Pelicot, eski eşinin bu sözlerini duyduğunda oldukça zorlandığını ve onun kendisine tecavüz edeceğini asla düşünmediğini dile getirdi.

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