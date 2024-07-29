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Fransa'da Telefon Operatörlerine Yönelik Saldırılar

Fransa'da altı vilayette telefon operatörlerine eş zamanlı saldırılar gerçekleşti ve hizmetler kesintiye uğradı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:40
Fransa'da Telefon Operatörlerine Yönelik Saldırılar

Fransa'da Telefon Operatörlerine Eş Zamanlı Saldırılar

Fransa genelinde düzenlenen saldırılar, Herault, Bouches-du-Rhone, Oise, Meuse, Drome ve Aude adlı altı vilayetteki telefon operatörlerini hedef aldı. Yerel basın kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu saldırılar özellikle SFR, Bouygues ve Free şebekelerini etkiledi.

Saldırının Ayrıntıları

Yakın saatlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemler, telekomünikasyon altyapısına zarar verdi. Polis kaynaklarına dayanan bilgilere göre, fiber optik kablolarının kesilmesi bu sorunların ana kaynağı oldu.

Free şebekesi yetkilileri, Le Parisien'e yaptıkları açıklamada, "Çok operatörlü bir ağ sorunu yaşanıyor" şeklinde bir bildirimde bulunarak, bazı hizmetlerde kesintilere neden olduğunu doğruladılar ancak olayın detayları hakkında bilgi vermediler.

Tren Hatlarına Yapılan Sabotajlar

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) düzenlediği basın toplantısında, Fransız yetkili Etienne Thobois, demir yollarına yönelik "sabotaş" eyleminin ardından trenlerin tekrar seferlerine başladığını duyurdu. Özellikle 26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala meydana gelen kundaklama olayları, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde tren hatlarına zarar vermişti.

Bu tür aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 800 bin yolcunun etkilendiği belirtilirken, Fransız hükümeti yeni sabotajların yaşanmaması adına ek güvenlik tedbirleri alıyor. Kundaklama girişimlerinin failleri ise hala tespit edilemedi.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olan Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu organizasyona yaklaşık 16 milyon turistin katılması beklenirken, 206 farklı ülkeden toplam 10 bin 500 sporcunun yarışacağı bildiriliyor.

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