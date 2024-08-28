Fransa'da Telegram Kurucusu Pavel Durov Serbest Bırakıldı

Fransa'da Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Fransa'da 24 Ağustos tarihinde gözaltına alınan Telegram uygulamasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 milyon avro kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Durov, bu süreçte tutuksuz yargılanacak ve Fransa'dan çıkışı yasaklandı.

Durov Hakkında Yöneltilen Suçlamalar

Ulusal basındaki haberlere göre, Durov, "otoritelere bilgi vermeyi reddetmek" gibi çeşitli suçlamalarla yüz yüze geldi. Paris Savcılığı, Durov’un, hakkında 12 farklı suçlama bulunduğunu ve 96 saat süren gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği esnada gözaltına alınmıştı. Telegram uygulamasında yasa dışı içeriklere erişim sağladığı iddia edilen Durov, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau tarafından yapılan açıklamaya göre, "yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme" gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Beccuau, Durov'un Organize Suçlarla Mücadele memurlarının yürüttüğü bir ön soruşturma kapsamında 8 Temmuz tarihinde açılan "X" soruşturmasının parçası olarak gözaltına alındığını belirtti. Durov hakkında 12 ayrı suç ile ilgili detaylı bir araştırma sürdürülmekte.