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Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Güçlü Protestolar Düzenlendi

Fransa genelinde toplu işten çıkarmalara karşı düzenlenen gösterilerde sanayi istihdamının korunması talep edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:19
Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Güçlü Protestolar Düzenlendi

Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara İtiraz

Fransa genelinde, özellikle başkent Paris'te, toplu işten çıkarmalara karşı geniş çaplı protestolar gerçekleştirildi. Genel İş Sendikası (CGT) öncülüğünde, ülke genelinde 120 farklı noktada yapılan gösterilerde, sanayi sektöründeki istihdamın sürdürülmesi ve yaklaşık 300 bin kişiyi etkileyebilecek toplu işten çıkarmaların durdurulması talep edildi.

Paris'te Yoğun Katılım

Gösteriler, yerel saatle 14.00'te başladı. Eylemciler, “Geleceğimiz parayla biçilemez” yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attılar. CGT Alstom Saint-Ouen üyesi Romain Cotton, gösteride yaptığı açıklamada, sanayi sektörünü, istihdamı ve demir yolu taşımacılığını savunmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Sanayi Sektörüne Dikkat Çekildi

Cotton, çalıştığı Alstom şirketinin tren ürettiğini belirterek, son dönemde birçok firmanın kapandığını ve bu durumun istihdamı olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, çevre koruma açısından demir yolu taşımacılığının daha iyi bir seçenek olduğunu dile getirdi ve Alstom'un dünya genelinde 1500, Fransa'da ise 350 kişiyi işten çıkardığını açıkladı.

SNCF Fret'in Kapanması Endişe Yaratıyor

Gösteriye katılan diğer bir protestocu Fred, SNCF şirketinin ticari mal taşımacılığı yapan kolu SNCF Fret'in kapanmasının planlandığını belirterek, çalışanların farklı birimlere aktarılacağını ifade etti. Fred, 1950 yılında Fransa genelindeki demir yolları seferlerinin %50'sinin ticari mal taşımacılığına ayrıldığını, bugün bu oranın %7'lere kadar düştüğünü aktardı.

Sektör çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturmasının ardından SNCF'in ticari mal taşımacılık kolunun yeniden yapılandırılması kararına karşı dün greve giderek seslerini duyurdular.

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