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Fransa'da Tren Hatlarına Yönelik Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fransa, Olimpiyat Oyunları sırasında tren hatlarına yönelik sabotaj girişimlerine karşı yeni güvenlik önlemleri aldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:38
Fransa'da Tren Hatlarına Yönelik Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fransa'da Tren Güvenliği Artırıldı

Olimpik etkinlikler için hazırlıklar devam ederken, Fransa Ulaşımdan Sorumlu Bakanı Patrice Vergriete, tren hatlarına yönelik olası sabotajları önlemek amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı.

Kundaklama Sonrası Güvenlik Önlemleri

Dün, bazı tren hatlarına yönelik kundaklama girişimleri sonrası demiryolu ağı güvenliğinin önemli ölçüde artırıldığını vurgulayan Vergriete, bu kapsamda binden fazla çalışanın ve 250 güvenlik personelinin görevlendirildiğini bildirdi. Ayrıca, jandarma helikopterleri ve 50 dronun da bu amaçla seferber edilmesi sağlandı.

Önlemler ve Tren Seferlerindeki Aksamalar

Vergriete, "Teyakkuz halinde olduğumuz için olağanüstü önlemler harekete geçirdik" diyerek alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Tren seferlerinde yaşanabilecek aksaklıkların olabileceği uyarısında bulunan bakan, seferlerin 29 Temmuz'dan itibaren normale döneceğini belirtti.

Kundaklama Soruşturması Devam Ediyor

Vergriete, tren hatlarına yönelik kundaklama olayının faillerinin henüz belirlenmediğini ve bu konudaki soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. İstihbarat servislerinden herhangi bir uyarı almadıklarını da sözlerine ekledi.

Olimpiyatlar İçin Yatırım Yapıldı

Olimpiyat Oyunları için Paris'in bulunduğu Île-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak amacıyla 5 milyon avro harcandığı bilgisi paylaşıldı. Vergigny bölgesindeki bir hat için yapılan kundaklama girişimi de başarıyla engellendi.

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