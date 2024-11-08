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Fransa'da Türk İslam Sanatları Sergisi

Paris'te düzenlenen Türk İslam Sanatları sergisi, geleneksel sanatları deneyimleme fırsatı sundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:50
Fransa'da Türk İslam Sanatları Sergisi

Fransa'da "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" Sergisi Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi, kültürel zenginlikleri tanıtma amacıyla büyük ilgi topladı. Etkinlik, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa iş birliğiyle, Paris Ulu Cami'de 2-4 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Türk Kültürü ve Sanatı Tanıtıldı

Sergi, Türk kültürünün derin ve zengin mirasını ziyaretçilere ulaştırmayı hedefliyor. Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, ve Bayram Demirtaş, DİTİB Fransa Başkanı, sergiyi ziyaret ederek sanatseverlerle buluştular.

Etkinlikler ve Atölyeler

Katılımcılar, geleneksel sanat atölyeleri ve çeşitli konferanslarla Türk kültürünün sanat yönünü keşfetme fırsatı buldular. Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile hat sanatı ustası Dr. Nihat Kağnıcı, sanatseverlere Türk-İslam sanatlarının derinliklerini açan sunumlar gerçekleştirdi.

Değerli Bilgiler ve Deneyimler

Ziyaretçiler, Şükran Aydın ve Barutçugil'in ebru atölyeleriyle, Kağnıcı'nın sunduğu hat sanatı atölyelerinde pratik deneyim kazandılar. Ayrıca, Strazburg Üniversitesi'nden Nourane Ben Azzouna tarafından verilen "Müslüman Kimliğin İfade Biçimi olarak Hat Sanatı" konulu konferans, katılımcılara hat sanatının tarihi ve kültürel izleri hakkında bilgi sundu.

Sanat ile Buluşma

Etkinlik boyunca, seramik, hat sanatı, ebru sanatı ve Maraş el işçiliği gibi geleneksel sanat eserleri sergilendi. Ziyaretçiler, sanatçılarla birebir etkileşimde bulunarak, bu eserlerin yaratılış süreçlerini öğrenmiş oldular. DİTİB Fransa, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Dairesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi ilgi...

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi ilgi gördü. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve DİTİB Fransa tarafından Paris Ulu Cami'de 2-4 Kasım'da "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" başlıklı sergi düzenlendi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katılma ve Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sanatsal çeşitliliğini keşfetme imkanı buldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi ilgi...

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" sergisi ilgi gördü. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve DİTİB Fransa tarafından Paris Ulu Cami'de 2-4 Kasım'da "Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları" başlıklı sergi düzenlendi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katılma ve Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sanatsal çeşitliliğini keşfetme imkanı buldu.

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