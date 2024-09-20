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Fransa'da Türk Vatandaşlarıyla Buluşan Bakan Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:45
Fransa'da Türk Vatandaşlarıyla Buluşan Bakan Işıkhan

Paris'te Cuma Namazı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa'daki resmi ziyareti kapsamında Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisini ziyaret etti.

Vatandaşlarla Buluşma

Cuma namazını Türk vatandaşlarıyla birlikte kılan Bakan Işıkhan, namazın ardından hayranlarıyla selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Problemler ve Talepler

Bakan Işıkhan, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu buluşmada, katılımcılar doğal bir sohbet ortamında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Hatıra Fotoğrafları

Bakan Işıkhan, camiye gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirerek buluşmayı anımsatıcı hale getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma namazını, Türk vatandaşlarıyla Paris Diyanet...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma namazını, Türk vatandaşlarıyla Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camide kıldı. Bakan Işıkhan, namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.

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