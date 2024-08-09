Fransa'da Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artış Gösterdi

Fransa'da Boğulma Vakaları Raporu

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan araştırmalara göre, haziran ve temmuz aylarında suda boğulma vakalarında artış yaşandı. 1 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında, toplam 612 boğulma vakası kaydedilmiş, bu vakaların yüzde 28'i ölümle sonuçlanmıştır.

2022'ye Göre Azalma

2023'te, aynı dönemde suda boğulma vakaları 169 kişiye ulaşırken, 2022 yılına kıyasla bu tür olaylarda ve ölümlerde yüzde 16 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

Sıcak Hava Etkisi

Buna karşın, 16-31 Temmuz tarihleri arasında, ülkenin büyük kısmını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle 272 boğulma vakası yaşanmıştır. Bu rakam ise, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış göstermektedir.