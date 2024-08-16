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Fransa'da Yeni Başbakan Ataması 23 Ağustos'a Ertelendi

Cumhurbaşkanı Macron, 23 Ağustos’ta siyasi liderlerle görüşerek yeni başbakanı belirleyecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:45
Fransa'da Yeni Başbakan Ataması 23 Ağustos'a Ertelendi

Fransa'da Hükümet Kurma Süreci Askıya Alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 Paris Olimpiyatları nedeniyle hükümet kurma sürecini 23 Ağustos'a erteledi. Erken genel seçimlerde hiçbir parti salt çoğunluk elde edemediği için, Macron, parti liderleriyle yapacağı görüşmelerin ardından yeni başbakanı belirlemeyi planlıyor.

Siyasi Görüşmeler 23 Ağustos'ta Gerçekleşecek

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron, 23 Ağustos'ta parlamento grup başkanları ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Daha önce, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret eden Macron'un, bu istişarelerin ardından yeni başkanı atayacağı belirtildi.

Yeni Halk Cephesi'nden Başbakan Adaylığı Çağrısı

Erken seçimlerde Ulusal Meclis'te en çok sandalyeye sahip olan Yeni Halk Cephesi (NFP), ortak adayları Lucie Castets'in başbakan olarak atanmasını talep etti. NFP'nin önde gelen partisi olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) koordinatörü Manuel Bompard, sosyal medya hesabında yaptıkları açıklamada, Macron'dan sandık sonuçlarına saygı göstermesini istedi.

Fransa'da Siyasi İstikrar Arayışı

Son seçimlerde Fransız halkının geniş tabanlı bir uzlaşı ve değişim arzusunu vurguladığı dile getirildi. Macron'un amacı, ülke için en geniş ve istikrarlı çoğunluğu sağlayacak bir hükümet oluşturmaktır.

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