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Fransa'da Yeni Hükümet Açıklanıyor: Barnier'in Kabinesi

Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in yeni hükümeti hafta sonu açıklanacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:24
Fransa'da Yeni Hükümet Açıklanıyor: Barnier'in Kabinesi

Fransa'da Michel Barnier'in Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atadığı Başbakan Michel Barnier, yeni hükümetini oluşturma çabalarını sürdürüyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Barnier'nin kabinesinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Seçim Sonrası Hükümet Kurulma Süreci

Ülkede 5 Eylül'de göreve getirilen Barnier, seçimlerde hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi nedeniyle, hükümet kurma görevini üstlenmişti. Yeni kabinede cumhuriyetçi isimlerin ağırlıklı olacağı aktarılmakta.

Solcu İsimlerin İtirazları

Basındaki kaynaklara göre, Macron’un, hükümet kurma görevini solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) yerine yalnızca 47 milletvekili bulunan Barnier'e vermesi, bazı solcu siyasetçilerin bakanlık pozisyonlarını reddetmesine neden oldu. Bu isimler arasında çevreci milletvekili Karima Delli, eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal ve sosyalistlerden Arnaud Montebourg, Stephane Le Fol, Carole Delga ve Karim Bouamrane bulunmaktadır.

Bakanlıklarda Pazarlıklar Sürüyor

Yeni kabinede içişleri, ekonomi ve adalet bakanlıkları için pazarlıklar devam ederken, mevcut Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Kültür Bakanı Rachida Dati ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu gibi isimlerin görevlerine devam edeceği iddia ediliyor.

Sol İttifaktan Gensoru Önergesi

Solcu NFP, hükümet kurma görevini üstlenmeyen Macron'u eleştirerek, Barnier hükümetine karşı bir gensoru önergesi sunma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, Macron’un azledilmesi için bir imza kampanyası başlattı ve bu talebi içeren bir tasarı da 31 Ağustos’ta Meclis’e sunuldu.

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