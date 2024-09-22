Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?

Fransa'da Yeni Hükümetten Gelen Tepkiler

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan atadığı Michel Barnier, yeni hükümetiyle tepkilere neden oldu. Seçim öncesi nispi çoğunlukla iktidarda bulunan Macron yönetiminin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Seçim Sonuçları ve Hükümete Tepkiler

Hiçbir siyasi parti ya da ittifakın salt çoğunluğa ulaşamadığı seçimler sonrasında Barnier, yalnızca 47 milletvekili bulunan Cumhuriyetçilerden (LR) kabineyi açıkladı. Seçimlerde oy kaybeden Macron'un Meclis'teki ittifakından ve küçük LR grubundan isimler yeni hükümette yer alıyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu, France 2 kanalında yaptığı değerlendirmede, yeni kabinenin “Fransızların arzu ettiği şeyden çok uzak” olduğunu ifade etti ve hükümetin Macron'un yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu sözlerine ekledi. Chenu, "Macronculuğun kalbindeyiz" vurgusuyla hükümetin değişimden yoksun olduğunu belirtti.

Sol İttifaktan Eleştiriler

Seçimlerin bir diğer galibi olan Sosyalist Parti'nin (PS) eski lideri François Hollande, kabinede "ağır topların" yer almadığını belirterek hükümetin "kırılgan" olduğunu söyledi. Hollande, solu temsil eden Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı ile yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

İklim ve Sosyal Sorunlar Üzerine Uyarılar

Uluslararası çevreci grup Greenpeace'in Fransa Genel Direktörü Jean-François Julliard, X hesabından yaptığı açıklamada, iklim krizi ve sosyal sorunlara karşı "radikal ve iddialı eylemlere ihtiyaç" olduğunu belirtti. Julliard, yeni hükümetin "eski dünyanın köhne mantığına hapsolmuş" bir yapı sergilediğini ifade etti.

Seçim ve Hükümet Kurma Süreci

Fransa'da erken genel seçimler, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Meclis'i fesheden Macron'un kararıyla düzenlendi. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen seçimler, solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı, ancak hiçbir partinin salt çoğunluğa ulaşamadığı bir tablo ortaya çıkardı. Macron, solcu aday Lucie Castets'i başbakan olarak atamayı reddederek, 5 Eylül'de Michel Barnier'yi atamıştır.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunmaktadır, ancak gelenek gereği başbakan tercihinin en yüksek oy alan parti ya da ittifaktan yapılması beklenir.