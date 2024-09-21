Fransa'da Yeni Kabine Açıklandı

Fransa’da Yeni Kabine Duyuruldu
Fransa, 16 Temmuz’da görevden alınan Gabriel Attal'ın yerine atanan Michel Barnier yönetiminde yeni kabinesini açıkladı. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi Cumhurbaşkanlığı konutunda tanıttı.
Yeni Kabinedeki Önemli İsimler
Yeni kabinede önemli görevler alan isimler arasında;
- Bruno Retailleau - İçişleri Bakanı
- Jean-Noel Barrot - Avrupa ve Dışişleri Bakanı
- Antoine Armand - Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanı
- Didier Migaud - Adalet Bakanı (hükümetin tek solcu üyesi)
- Astrid Panosyan-Bouvet - Çalışma ve İstihdam Bakanı
- Catherine Vautrin - Bölgelerle İşbirliği Bakanı
- Anne Genetet - Eğitim Bakanı
- Genevieve Darrieussecq - Sağlık Bakanı
Bunun yanı sıra, Rachida Dati Kültür Bakanı, Sebastien Lecornu Savunma Bakanı olarak görevlerine devam ediyor.
Kabinenin İlk Toplantısı
Yeni kabine, 20 kadın ve 19 erkekten oluşmaktadır. İlk Bakanlar Kurulu toplantısını 23 Eylül’de gerçekleştirecek.
Muhalefetten Tepkiler
Yeni hükümetin oluşumuna muhalefetten eleştiriler de geldi. Lucie Castets, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bize uzlaşı hükümeti vaat edilmişti, ancak karşımızda katı sağcı bir hükümet var" dedi.
Jean-Luc Melenchon da, "Macron iktidarının yeni döneminin başrolleri belli oldu" yorumunu yaptı ve hükümetin geçerliliği hakkında şüphelerini dile getirdi.
Aşırı sağcı Jordan Bardella, yeni hükümetin eski Macron taraftarlarından oluştuğunu belirterek, bu grubun iktidara dönmesinin imkansız olduğunu vurguladı.