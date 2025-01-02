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Fransa'daki Hapishanelerde Doluluk Oranı Aralıkta Yüzde 130'a Yaklaşıyor

Fransa'da cezaevlerindeki doluluk oranı aralık itibarıyla yüzde 129,5'e ulaştı, kötü koşullar nedeniyle reform planları gündemde.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:52
Fransa'daki Hapishanelerde Doluluk Oranı Aralıkta Yüzde 130'a Yaklaşıyor

Fransa'da hapishanelerdeki doluluk oranı, aralık ayı itibarıyla %129,5 olarak kaydedildi. Elverişsiz koşullarla gündemde kalan cezaevlerinde, ülke genelinde 62 bin kişi kapasiteli hapishanelerde, neredeyse 81 bin tutuklu ve mahkum bulunuyor.

Fransız radyosu RFI'ye göre, doluluk oranları her ay artarken, adalet bakanlığına ait son verilere göre, bazı hapishanelerde bu rakam %200'e kadar çıkıyor. Kapasitesinin üzerinde bulunan cezaevlerinde, 4 binden fazla mahkum yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kalıyor.

Yeni François Bayrou hükümetinde adalet bakanı olarak atanan Gerald Darmanin, göreve geldiği ilk günden itibaren hapishanelerdeki bu sorunu çözmek amacıyla bazı reformlar planladıklarının sinyalini vermişti. Darmanin, kısa süreli hapis cezasına çarptırılan suçlular için yeni ve yerel hapishaneler inşa edeceklerini belirtmişti.

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