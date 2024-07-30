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Fransa'daki Triatlon Yarışı Sen Nehri'ndeki Kirlilik Nedeniyle Ertelendi

Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle Fransa'daki erkekler triatlon yarışı bir gün ertelendi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:40
Fransa'daki Triatlon Yarışı Sen Nehri'ndeki Kirlilik Nedeniyle Ertelendi

Fransa'da Triatlon Yarışı Ertelendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde, bugün yapılması planlanan erkekler triatlon yarışı, Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle bir gün ertelendi. Türk sporseverler, bu ertelemenin, uzun süredir tartışılan kirlilik sorunu ile derin ilişkisini takip ediyor.

Sen Nehri'ndeki Kirlilik Sorunu

Fransa hükümeti, nehrin temizlenmesi için 2015 yılından bu yana 1,4 milyar avro harcama yaptı. Bununla birlikte, triatlon antrenmanları da 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde yine kirlilik sebebiyle iptal edildi.

Açıklamalar ve Tepkiler

Fransa Milli Triatlon Takımı Teknik Direktörü Benjamin Maze, France Info ile yaptığı röportajda, yarışın ertelenmesinin sporcular arasında öfke ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Maze, "Sporcularda belirli bir öfke ve çok ciddi bir hayal kırıklığı mevcut," dedi. Ayrıca, sporcuların bu belirsiz duruma karşı hazırlıklı olduklarını ve olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizdi.

Gelecek Yarışlar

Paris'teki Sen Nehri'nde, 31 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve 1-2 Eylül'de ise paratriatlon yarışmalarının yapılması planlanıyor. Fransa, 11 Ağustos’a kadar sürecek olan Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, Paris'te yaklaşık 16 milyon turistin katılımı bekleniyor. Toplamda 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcunun yarışması öngörülüyor.

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