Fransa'dan Beşşar Esed'e Tutuklama Emri

Fransa, Beşşar Esed için Tutuklama Emri Çıkardı

Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed için bir tutuklama emri çıkardığı duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransız yargısı Beşşar Esed'e karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Önemli Soruşturma Gelişmeleri

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017’de Suriye’de hayatını kaybeden Suriye asıllı Fransız vatandaşının ölümü nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Esed hakkında 16 Ocak’ta tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturmadan sorumlu hakimler, Esed'in cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı nedeniyle savaş suçuna ortaklık yaptığı gerekçesiyle 20 Ocak’ta tutuklama emri çıkarttı.

Uluslararası İncelemeler ve Mahkeme Kararları

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 3 Ocak’ta Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Fransa'da yapılan bir mahkeme, 15 Kasım 2023'te Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan kimyasal saldırılarda insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.