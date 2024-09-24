Fransa'dan Birleşmiş Milletler için Reform Talebi

Fransa'nın Reform Çağrısı

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler'in (BM) daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması için reform yapılması gerektiğini vurguladı.

BM Geleceğin Zirvesi'nde Vurgulanan Temalar

Barrot, BM Genel Kurulu'nun başlamasından önce, 130'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleşen BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu. Bu zirvede uluslararası kuruluşların yenilenmesi konuları ana gündem maddesi oldu.

Küresel Yönetişim İçin Reform İhtiyacı

Bakan Barrot, birçok ülkenin BM Şartı'na ve uluslararası işbirliğine dayalı sistemde reform yapılmasını talep ettiğini hatırlatarak, "Küresel yönetişimin daha temsili ve etkili hale gelmesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

BMGK Üye Sayısının Artırılması

Barrot, BMGK'da hem daimi hem de geçici üye sayısının artırılması gerektiğini savunarak, özellikle Afrika'nın temsilinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Barrot, Orta Doğu'daki gerilim ve Rusya-Ukrayna Savaşı konularına da değinerek, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yüzlerce sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Bu saldırıların derhal durması şarttır" dedi.

Lübnan Konusunda Acil Toplantı Talebi

Barrot, BMGK'nin Lübnan ile ilgili olarak bu hafta acil bir toplantı düzenlemesini talep ettiklerini, ayrıca Gazze’de esirlerin salıverilmesi ve ateşkes sağlanması konularında ısrarcı olacaklarını belirtti. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarını da kararlılıkla kınamaya devam edeceklerini ifade etti.