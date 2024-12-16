Fransa'dan Cezayir'e Tepki: Büyükelçi Çağrıldı

Fransa, Cezayir'in Büyükelçisini Çağırmasına Tepki Gösterdi

Fransa, Cezayir'in, ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı iddialarıyla büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmasına sert bir tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir'in Fransa'ya yönelik suçlamalarını "asılsız" olarak değerlendirdi.

Cezayir'den Suçlamalar

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını doğruladı. Barrot, bu durumdan üzüntü duyduklarını ve Cezayir'in yönelttiği istikrarsızlaştırma suçlamalarını "aslı astarı olmayan fantezi" olarak nitelendirdi.

El-Moudjahid Gazetesinin İddiaları

Dün Cezayir'de yayın yapan el-Moudjahid gazetesi, Fransa istihbaratının, ülkede istikrarı sarsmak için eski terör yapılanmalarını tekrar aktif hale getirmeye çalıştığını öne sürdü. Haberde, bu sebeple Fransa'nın büyükelçisinin "ağır bir dille" uyarıldığı belirtildi.

Gerilimli İlişkiler

Fransa ile Cezayir arasında son yıllarda süregelen gerginlik, iki ülke arasındaki tarihsel sorunlarla daha da derinleşti. Fransa'nın, Fas'ın Batı Sahra bölgesine ilişkin özerklik planına destek vermesi, Cezayir ile olan ilişkilerini ciddi şekilde etkiledi. Temmuz ayında Cezayir, Fransa’nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Tarihi Sorunlar Çözüm Bekliyor

İki ülke arasında Batı Sahra bölgesi dışında birçok tarihi mesele mevcut. Bu sorunlar arasında, Cezayir arşivinin iadesi, Paris'teki İnsan Müzesi'nde sergilenen halk devrimi liderlerinin kafataslarının geri verilmesi, Fransa'nın Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin mağdurlarına tazminat ödenmesi ve 1954-1962 Bağımsızlık Savaşı sırasında kaybolan 2200 kişinin akıbetinin belirlenmesi yer almaktadır.