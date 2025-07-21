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Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

Fransa, emeklilik yaşını yükseltme kararı sonrası, çalışanlara aylık 800 Euro nakit destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 14:29
Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

Fransa'dan Tarihi Emeklilik Reformu

Fransa, emeklilik sisteminde devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir tartışılan emeklilik yaşının yükseltilmesi reformunun ardından, hükümet iş gücü piyasasını ve sosyal güvenlik sistemini etkileyecek tarihi bir teşvik paketini masaya yatırdı.

800 Euro Destek Fırsatı

Hazırlanan taslağa göre, yasal emeklilik yaşına ulaşmış olan ancak emekli olmayı tercih etmeyen vatandaşlara aylık 800 Euro (yaklaşık 37.650 TL) tutarında geri ödemesiz nakit destek sağlanacak.

Teşvik Paketinin Temel Nedenleri

Bu kararla birlikte, hükümetin aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtiliyor:

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

  • Tecrübeli İş Gücünü Koruma: Deneyimli çalışanların aniden sistemden ayrılmasıyla oluşacak bilgi ve tecrübe kaybını önlemek.
  • İş Gücü Açığını Kapatma: Özellikle bazı sektörlerde yaşanan personel açığına karşı deneyimli çalışanları kullanmak.
  • Sosyal Güvenlik Yükünü Hafifletme: Çalışmaya ve prim ödemeye devam eden vatandaşlarla emeklilik kasaları üzerindeki finansal baskıyı azaltmak.

Kimler Destekten Yararlanabilecek?

Destekten yararlanacak çalışanların öncelikle yasal emeklilik yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu şart yeterli değil. Beklenen diğer kriterler ise:

  • En Az Bir Yıl Taahhüt: Çalışanın, emeklilik hakkını kullanmak yerine en az bir yıl daha aktif çalışması gerektiği taahhüdünü vermesi.
  • Prim Günü Şartı: Belirlenen asgari prim ödeme gün sayısını tamamlamak.
  • Sektörel Öncelik: Hükümetin, bu teşviki sağlık, teknoloji ve sanayi gibi nitelikli eleman açığının yoğun hissedildiği sektörlerdeki çalışanlara öncelikli olarak sunması bekleniyor.

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