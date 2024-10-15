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Fransa'dan Gazze Açıklaması: 'Bir Soykırımla Karşı Karşıyayız'

Aşırı solcu muhalefet lideri Panot, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirerek hükümeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:10
Fransa'dan Gazze Açıklaması: 'Bir Soykırımla Karşı Karşıyayız'

Fransa'dan Sert Açıklamalar: Gazze'de Soykırım İddiası

Fransa'da muhalefet kanadından sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki Durum Dehşet Verici

Panot, Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen haftalık brifingde, "Gazze'de devam eden bir soykırımla karşı karşıyayız" diyerek, duruma dikkat çekti. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki olayların insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler'e Yönelik Saldırılar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Panot, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine yönelik üç kez yapılan saldırıları hatırlattı. "Bu durum, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler güçlerini hedef alma arzusunu gösteriyor" dedi.

Fransa'nın Tepkisi Yetersiz

Panot, Fransa'nın tepkisinin durumla orantısız olduğunu belirterek, "Fransa'nın sesi, yalnızca eyleme geçtiğinde itibar kazanır" ifadesini kullandı. Ayrıca, bu bağlamda Filistin devletinin tanınması gerektiğini savundu.

Yaptırım Talepleri

Ulusal Meclis’te 2014 yılında Filistin devletinin tanınmasına yönelik kabul edilen yasayı da hatırlatan Panot, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasını ve İsrail hükümetine yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Panot, "Netanyahu’nun bu şekilde devam etmesine izin verilmemeli" diyerek, uluslararası toplumun sorumluluğunu vurguladı.

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