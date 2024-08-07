Fransa'dan İsrail Bakanına Sert Tepki

Fransa'dan İsrail'e Tepki

Fransa, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölümünü 'haklı' bulabileceğini söyleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı keskin bir duruş sergiledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in, "Gazze'deki esirlerin serbest kalması için bu gibi durumların ahlaki olup olamayacağı" konusunda sarf ettiği ifadeler karşısında üzüntü duyduğunu açıkladı. Bakanlık, bu sözlerin kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Açıklamada, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmesi gerektiği belirtilirken, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının zorunluluğu vurgulandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, yardım ulaştırımını engellemenin bir suç olabileceğini ifade etmişti.

Ateşkesin Önemi

Fransa, bölgedeki insani kayıpların kabul edilemez boyutlara geldiğini belirterek, bir ateşkes sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Smotrich'in Açıklamaları

Smotrich, Israel Hayom gazetesinin 5 Ağustos'taki konferansında Gazze'ye insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu. Bakan, "Rehinelerimiz dönene kadar kimsenin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz," şeklinde açıklama yaptı.

Bölgesel Güvenlik Üzerine

İsrail'in Gazze’yi tamamen kontrol altına alması gerektiğini vurgulayan Smotrich, bölgedeki insani durumu yalnızca yerel koşullarla değil, uluslararası meşruiyetle yönetmek gerektiğini belirtti.