Fransa'dan İsrail'e Lübnan Önerisi: UNIFIL Konuşlansın

Fransa, İsrail'in Lübnan'dan çekildiği noktalara UNIFIL'in konuşlanmasını önerdi. 2024'teki ateşkes anlaşmasına dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:11
Fransa'dan İsrail'e Lübnan Önerisi: UNIFIL Konuşlansın

Fransa'dan UNIFIL Önerisi

Fransa, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini destekleyerek, bu noktaların Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından korunmasını önerdi.

Çekiliş ve UNIFIL Rolleri

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmeye devam ettiği vurgulanarak, bu durumun Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanması için önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarının 5 farklı noktasında varlık gösterdiği ve bu noktaların güvenliğinden UNIFIL'in sorumlu olabileceği belirtildi. "Fransız birlikleri dahil UNIFIL, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin çekileceği Mavi Hat'ın hemen yanındaki bu 5 mevziye konuşlanabilir ve halkın güvenliğini garanti altına alabilir" ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Kararları

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının gereği, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesi ve bu bölgenin silahsızlandırılması öngörülüyor. Karar, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL’e ait silah ve askeri araçların bulunmasına izin veriyor.

Ateşkesin Sağlanması ve Sonuçları

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde bölgede işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak ele almadığını öne sürerek bu süreyi 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesin ardından meydana gelen çatışmalar ve İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişinin yaşamını yitirdiğini, 267 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sınır beldelerinde yaşayan binlerce Lübnanlı, yaşanan saldırılar nedeniyle yerinden edildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi bölgelerde kalmayı sürdürmekte ve Lübnan, İsrail'in topraklarından tamamen çekilmesini talep etmektedir.

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