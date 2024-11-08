DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırıları İçin Sert Tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınadı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:54
Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırıları İçin Sert Tepki

Fransa: İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınandı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan olaylar ışığında İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) karşı gerçekleştirdiği saldırıların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Yaralı Askerler ve Saldırı Detayları

7 Kasım tarihinde Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarında UNIFIL konvoyuna yönelik yapılan saldırıda 5 Malezyalı asker yaralandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada, son dönemde İsrail'in hedef aldığı diğer UNIFIL askerlerinin de yaralandığı belirtilerek, saldırıların durması gerektiği ifade edildi.

BM Barış Güçlerinin Güvenliği Öncelikli

UNIFIL'in görevini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli şartların sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, "BM Barış Güçlerinin korunması ve personel ile malzemelerinin güvenliği sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.

Lübnan'dan Gelen Raporlar

Lübnan resmi ajansı NNA, söz konusu saldırının ayrıntılarına dair bilgiler vermiştir. 7 Kasım'da, İsrail'in Lübnan'ın Sayda kenti kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında bir aracı hedef aldığı, aynı esnada çevresinde UNIFIL'e ait araçların da bulunduğu kaydedilmiştir.

Bu saldırıda, Lübnan ordusunun yaptığı açıklamaya göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Yaralananların arasında UNIFIL askerleri de yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
2
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
3
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları
4
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
7
Antalya Kültür Yolu Festivali 2023 Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi