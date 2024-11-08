Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırıları İçin Sert Tepki

Fransa: İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınandı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan olaylar ışığında İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) karşı gerçekleştirdiği saldırıların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Yaralı Askerler ve Saldırı Detayları

7 Kasım tarihinde Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarında UNIFIL konvoyuna yönelik yapılan saldırıda 5 Malezyalı asker yaralandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada, son dönemde İsrail'in hedef aldığı diğer UNIFIL askerlerinin de yaralandığı belirtilerek, saldırıların durması gerektiği ifade edildi.

BM Barış Güçlerinin Güvenliği Öncelikli

UNIFIL'in görevini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli şartların sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, "BM Barış Güçlerinin korunması ve personel ile malzemelerinin güvenliği sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.

Lübnan'dan Gelen Raporlar

Lübnan resmi ajansı NNA, söz konusu saldırının ayrıntılarına dair bilgiler vermiştir. 7 Kasım'da, İsrail'in Lübnan'ın Sayda kenti kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasında bir aracı hedef aldığı, aynı esnada çevresinde UNIFIL'e ait araçların da bulunduğu kaydedilmiştir.

Bu saldırıda, Lübnan ordusunun yaptığı açıklamaya göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Yaralananların arasında UNIFIL askerleri de yer almaktadır.