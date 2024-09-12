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Fransa'dan İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırılara Tepki

Fransa, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını şiddetle kınadı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:13
Fransa'dan İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırılara Tepki

Fransa, Nusayrat Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırıları Kınadı

Fransa, İsrail'in Gazze bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları sert bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu saldırının ardından çok sayıda sivilin, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının da bulunduğu kayıpların yaşandığı ifade edildi.

BM Çalışanlarının Korunması Vurgulandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'na gerçekleştirdiği saldırının ardından, insani yardım ulaştırılması için acil ve kalıcı bir ateşkes talep etti. Ayrıca, BM ve insani yardım çalışanlarının korunmasının şart olduğu belirtildi.

Gazze'deki Esirlerin Salıverilmesi Çağrısı

Açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği de ifade edildi. Olayda, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü, bu saldırının okula yapılan beşinci saldırı olduğunu duyurdu.

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