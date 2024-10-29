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Fransa'dan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Tepki

Fransa, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma kararını kınadı ve bunun insani sonuçlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:31
Fransa'dan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Tepki

Fransa, İsrail'in UNRWA Kapatma Kararını Kınadı

Fransa, İsrail Meclisi'nin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme yolundaki yasa tasarısını onaylamasını sert bir şekilde kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, yasa tasarısının yasalaşmasının, Gazze'deki insani durum üzerinde çok olumsuz etkiler yaratacağı vurgulandı. Bakanlık, bu durumun işgal altındaki Filistin topraklarının da olumsuz yönde etkileneceğini belirtti.

Yüz Binlerce Sivil Tehdit Altında

Açıklamada, tasarının uygulanması durumunda yüz binlerce sivilin sağlık hizmeti, eğitim ve gıda gibi temel desteklerden mahrum kalacağına dikkat çekildi. UNRWA, 70 yıldır Doğu Kudüs, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki Filistinlilere temel ihtiyaç ve hizmetler sunma konusunda kritik bir rol oynamaktadır.

Fransa'nın Destek Vurgusu

Fransa, UNRWA ve sahada Filistin halkına destek sağlayan tüm BM ajanslarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Paris yönetimi, UNRWA'nın faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamak amacıyla gerekli reformların uygulanmasına dikkat edeceklerini ifade etti.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Saldırıları

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamıştı. Kapanması gerektiğini savunduğu UNRWA, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan bir ajans olup, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddialarını öne sürerek hedef alınmıştır.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere yardım eden ve sağlık, eğitim ile sosyal hizmet alanlarında görev yapan 30 bin Filistinli çalışana sahip olan ajansın itibarsızlaştırılması amacıyla kampanya yürütmeye devam ediyor.

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