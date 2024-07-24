Fransa'dan İsrail-Lübnan Sınırındaki Gerginliğe Dikkat: Felaket Olur

Fransa'dan Uyarı: Savaş Felaket Olur

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail ve Lübnan sınırındaki Mavi Hat'ta artan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mavi Hat'ta Gerginlik

De Riviere, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenecek bir oturum öncesinde yaptığı basın toplantısında

"Mavi Hat'ta gerginlik, tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Kapsamlı bir savaş, hem İsrail hem de Lübnan için büyük bir felaket olacağının altını çiziyorum," dedi.

Uluslararası İnsancıl Hukuka Saygı Çağrısı

Fransa'nın, gerginliği azaltma ve savaşın önüne geçme konusundaki kararlılığına vurgu yapan de Riviere, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin güvenliği için tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

BMGK 1701 Sayılı Karar

De Riviere, BMGK'nın 1701 sayılı kararını hatırlatarak tarafların Mavi Hat konusunda uyması gereken yükümlülüklerin net olduğunu belirtti.

Gelecek Günlerde UNIFIL Görüşmeleri

UNIFIL'in görev süresinin uzatılması konusunu ele alacaklarını bildiren de Riviere, Fransa'nın bu konudaki irtibatını sürdüreceğini ifade etti.

Son Gelişmeler

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen İsrail saldırıları, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmaları da beraberinde getiriyor. Mavi Hat'ta giderek büyüyen gerginlik, tüm bölge için endişe verici bir durum teşkil ediyor.