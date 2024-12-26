Fransa'dan Kazakistan'daki Uçak Kazasına Taziye Mesajı

Fransa'dan Taziye Mesajı Yayınlandı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının düştüğü bilgisi, derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Açıklamada, "Fransa, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülkelerine en derin duygularla başsağlığı diliyor ve hayatta kalanların tez zamanda iyileşmesini temenni ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaza Detayları

Kazakistan'da meydana gelen kazada, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından işletilen Embraer 190 tipi yolcu uçağın, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcuyla birlikte Aktau yakınlarında düştüğü belirtildi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı.

Azerbaycan'da Milli Yas İlan Edildi

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük milli yas ilan edildi.